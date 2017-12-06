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Общество

Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководству национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, а также Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности. Об этом сообщило РИА «Новости».

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«Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным», — говорится в обращении Милонова.

Исполком Международного олимпийского комитета по итогам заседания в Лозанне решил отстранить сборную России от зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

Отметим, у Кыргызстана пока одна лицензия, дающая право участия в ней. Завоевал ее 23-летний горнолыжник Евгений Тимофеев.
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