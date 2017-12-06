В Кыргызстане предлагают штрафовать за ошибки в рекламных текстах и объявлениях

Поправки в Кодекс об административной ответственности, инициируемые депутатом парламента Эмилем Токтошевым, вынесены на общественное обсуждение.

В частности, размещение рекламы в городских и сельских населенных пунктах, не соответствующих по содержанию нормам литературного языка (алфавиту и орфографическим правилам) влечет наложение административного штрафа. Граждан предлагают штрафовать в размере от пяти до десяти расчетных показателей (500—1000 сомов), юридических лиц — от двадцати до пятидесяти расчетных показателей (2-5 тысяч сомов).

За пренебрежение к государственному языку, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих в республике, штраф для должностных лиц предлагают повысить до 2-5 тысяч сомов.

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А также вводят норму, которая предусматривает наложение штрафа на граждан (в размере 500-1000 сомов) и юридических лиц (2-5 тысяч сомов).

«В настоящее время по закону вывески, объявления, прейскуранты и другая наглядная информация оформляются сначала на государственном языке, затем — на официальном языке, а в необходимых случаях и на других языках. Однако эта норма не выполняется. Более того, вывески на улицах городов и регионов, а также информация и объявления в зданиях пишутся с грамматическими и орфографическими ошибками», — аргументирует депутат необходимость поправок.

Сейчас правонарушения в сфере рекламы регулирует антимонопольный орган. Законопроектом предлагается дать полномочия местным органам самоуправления привлекать к ответственности нарушителей норм закона.