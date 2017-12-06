10:45
-1
USD 69.74
EUR 82.63
RUB 1.19
Общество

В Кыргызстане предлагают штрафовать за ошибки в рекламных текстах и объявлениях

Поправки в Кодекс об административной ответственности, инициируемые депутатом парламента Эмилем Токтошевым, вынесены на общественное обсуждение.

В частности, размещение рекламы в городских и сельских населенных пунктах, не соответствующих по содержанию нормам литературного языка (алфавиту и орфографическим правилам) влечет наложение административного штрафа. Граждан предлагают штрафовать в размере от пяти до десяти расчетных показателей (500—1000 сомов), юридических лиц — от двадцати до пятидесяти расчетных показателей (2-5 тысяч сомов).

За пренебрежение к государственному языку, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих в республике, штраф для должностных лиц предлагают повысить до 2-5 тысяч сомов.

Читайте по теме
Изучение кыргызского. Позовем на помощь Махатму Ганди и Ломоносова?

А также вводят норму, которая предусматривает наложение штрафа на граждан (в размере 500-1000 сомов) и юридических лиц (2-5 тысяч сомов).

«В настоящее время по закону вывески, объявления, прейскуранты и другая наглядная информация оформляются сначала на государственном языке, затем — на официальном языке, а в необходимых случаях и на других языках. Однако эта норма не выполняется. Более того, вывески на улицах городов и регионов, а также информация и объявления в зданиях пишутся с грамматическими и орфографическими ошибками», — аргументирует депутат необходимость поправок.

Сейчас правонарушения в сфере рекламы регулирует антимонопольный орган. Законопроектом предлагается дать полномочия местным органам самоуправления привлекать к ответственности нарушителей норм закона. 
Ссылка:
просмотров: 40
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создают госучреждение «Кыргызтест»
Сегодня в рубрике «Официально»
Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Облегчить процедуру назначения пенсий в Кыргызстане намерены депутаты
Для заключения брака кыргызстанцам не придется ждать месяц
Должников по алиментам намерены лишать прав охотиться и управлять машиной
В ЖК рассказали, кто пролоббировал переход на топливо класса евро-5 к 2022 году
Чиновники намерены штрафовать за нарушения при изготовлении госсимволов
За задержку данных об аварийных ситуациях предлагают штрафовать
За преступления против несовершеннолетних будут наказывать строже
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бизнес
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен в&nbsp;19&nbsp;селах Чуйской области 4G LTE от MegaCom запущен в 19 селах Чуйской области
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил 4G-покрытие на&nbsp;севере страны Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны