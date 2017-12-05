Узбекистан готов обсуждать приграничные вопросы с Кыргызстаном

Узбекистан готов обсуждать вопросы границ. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции посол официального Ташкента в Кыргызстане Комил Рашидов.

По его словам, стороны намерены сотрудничать, и сейчас определяются место проведения и повестка дня первого заседания совета полномочных представителей приграничных регионов Кыргызстана и хокимов приграничных областей Узбекистана.

Глава дипломатической миссии отметил, что в следующем году заседание состоится, и выразил уверенность: договоренность будет достигнута, так как и Узбекистан, и Кыргызстан заинтересованы в этом.

На сегодня стороны делимитировали 1 тысячу 170 километров кыргызско-узбекской границы.