Сапар Исаков поручил провести расследование по вырубке деревьев в ущелье Джууку

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил расследовать и остановить вырубку деревьев в ущелье Джууку. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

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По его данным, Сапар Исаков поручил Госинспекции по экологической и технической безопасности, Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства и полномочному представительству правительства в Иссык-Кульской области в оперативном порядке провести комплексную проверку и расследование по сообщениям о фактах вырубки деревьев в ущелье Джууку Иссык-Кульской области, а также в других заповедных зонах.

Глава правительства поручил немедленно приостановить и запретить дальнейшую вырубку и принять самые жесткие меры к нарушителям законодательства.

Правоохранительным органам страны поручено провести оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, имеющих отношение к незаконной вырубке деревьев.

Как сообщается, ущелье Джууку в Иссык-Кульской области имеет статус биосферной территории, природный комплекс которой находится под особой охраной.

Напомним, вчера Владислав Ушаков выложил в Facebook фотографии вырубленного леса в ущелье.