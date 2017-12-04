Пропавший в Литве дальнобойщик убит. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Выяснились обстоятельства исчезновения гражданина КР, водителя дальнего следования, пропавшего в Литве 28 ноября по пути из Каунаса в Клайпеду.

Сегодня состоялся телефонный разговор с Главным комиссариатом полиции Каунасского округа, из которого стало известно, что Николай Хлебаев скончался в результате насильственных действий. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, есть подозреваемый.

Портал Delfi сообщил, что 3 декабря в редакцию пришло письмо с просьбой о помощи в поисках пропавшего в Литве гражданина Кыргызстана — 64-летнего Николая Хлебаева.