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Общество

Пропавший в Литве дальнобойщик убит

Пропавший в Литве дальнобойщик убит. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Выяснились обстоятельства исчезновения гражданина КР, водителя дальнего следования, пропавшего в Литве 28 ноября по пути из Каунаса в Клайпеду.

Сегодня состоялся телефонный разговор с Главным комиссариатом полиции Каунасского округа, из которого стало известно, что Николай Хлебаев скончался в результате насильственных действий. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, есть подозреваемый.

Портал Delfi сообщил, что 3 декабря в редакцию пришло письмо с просьбой о помощи в поисках пропавшего в Литве гражданина Кыргызстана — 64-летнего Николая Хлебаева.
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