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Общество

HRW: Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решения, подавляющие свободу слова

Верховный суд Кыргызстана нанес серьезный удар по свободе слова, оставив в силе три решения нижестоящих инстанций и тем самым наказывая критиков за оскорбление «чести и достоинства» уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщается в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch по поводу судебных исков в отношении сайта Zanoza.

«Как ни парадоксально, президент Алмазбек Атамбаев завоевал себе известность, будучи первым избранным президентом в Центральной Азии, который добровольно ушел с должности в конце срока. Это произошло после выборов в октябре, о которых международные наблюдатели отозвались как о «способствующих укреплению демократических институтов», — говорится в заявлении.

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По мнению организации, иски о дискредитации продемонстрировали слабость судебной системы Кыргызстана — ключевого демократического института. Эти решения также подрывают свободу прессы и свободу слова — важные компоненты функционирующей демократии. Они оставят пятно в послужном списке Атамбаева.

Международные партнеры Кыргызстана должны принять к сведению: данные решения Верховного суда не сулят ничего хорошего и для построения демократии.

Президенту Сооронбаю Жээнбекову, в предвыборной программе которого было указано, что президент «должен выступать гарантом свободы слова, средств массовой информации и Интернета», необходимо фактически поддерживать право на свободу слова и обеспечить, чтобы во время его правления ни один журналист, ни одно СМИ или правозащитник от его имени не подвергались несправедливому преследованию за клевету, отметили правозащитники.
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