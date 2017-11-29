Уголь для малоимущих бишкекчан заменили денежной компенсацией

В Бишкеке с отопительного сезона 2018/2019 года бесплатное твердое топливо для малоимущих жителей заменят денежной компенсацией. Поправки в постановление «О соцподдержке малоимущих» внесли сегодня на очередной сессии городского кенеша.
Делается это «для исключения коррупционных схем и применения положительного опыта монетизации льгот на республиканском уровне».
Размер компенсации будет ежегодно утверждаться мэрией по ценам, определяемым городским управлением антимонопольного регулирования до 30 июня текущего года. Выплачивать деньги планируют с 1 августа до 31 октября текущего года.
В размер денежной компенсации для одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, будет включена сумма, необходимая для доставки твердого топлива.