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Общество

Уголь для малоимущих бишкекчан заменили денежной компенсацией

В Бишкеке с отопительного сезона 2018/2019 года бесплатное твердое топливо для малоимущих жителей заменят денежной компенсацией. Поправки в постановление «О соцподдержке малоимущих» внесли сегодня на очередной сессии городского кенеша.

Делается это «для исключения коррупционных схем и применения положительного опыта монетизации льгот на республиканском уровне».

Размер компенсации будет ежегодно утверждаться мэрией по ценам, определяемым городским управлением антимонопольного регулирования до 30 июня текущего года. Выплачивать деньги планируют с 1 августа до 31 октября текущего года.

В размер денежной компенсации для одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, будет включена сумма, необходимая для доставки твердого топлива.
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