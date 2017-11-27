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Общество

Свыше миллиона кыргызстанцев нашли новую Родину за годы независимости

С момента обретения независимости с территории Кыргызстана в страны СНГ и дальнего зарубежья на постоянное место жительства выбыло свыше миллиона человек. Об этом говорится в проекте Концепции государственной миграционной политики до 2040 года.

Большое число граждан Кыргызстана воспользовались программами переселения России, Казахстана, Германии, Южной Кореи и других стран и навсегда покинули страну.

Масштабы внутренней миграции превысили за годы независимости 1,5 миллиона человек.

В трудовой миграции за рубежом находится примерно 750 тысяч человек. 80 процентов из них находится в России, 10 процентов — в Казахстане. Также пользуется спросом трудоустройство в Южной Корее, Турции и в странах Ближнего Востока.

По экспертным оценкам, доля детей в возрасте до 18 лет от общего числа пребывающих за рубежом составляет 17 процентов, молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет — 47 процентов (из них девушек — 17 процентов), от 30 до 49 лет — 31 процент (из них женщин — 39 процентов).

Денежные переводы трудящихся-мигрантов позитивно влияют на социальное развитие республики, увеличивая численность среднего класса, соответственно уменьшая категорию бедных и очень бедных, считают чиновники.

Мигранты приобщаются к культуре других стран и народов, овладевают иностранными языками, перенимают производственные технологии и профессиональные навыки, устанавливают новые социальные контакты.

Госслужба миграции
По данным Национального банка КР, в 2015 году сумма денежных переводов составила $1,3 миллиарда, в 2016-м объемы переводов приблизились к отметке в $1,6 миллиарда.
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