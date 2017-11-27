На III Всемирные игры кочевников в бюджет-2018 заложено более 307 миллионов

ІІІ Всемирные игры кочевников могут обойтись госбюджету Кыргызстана более чем в 307 миллионов сомов. Данные представило Министерство финансов.

Министерству культуры, информации и туризма на подготовку мероприятия выделяется 175 миллионов сомов. 132,2 миллиона передадут Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта.

На содержание секретариата Всемирных игр кочевников бюджетом предусмотрено 3,6 миллиона сомов.

Глава правительства Сапар Исаков ранее призвал чиновников искать партнеров и спонсоров.

В 2016 году расходы государственного бюджета на организацию и проведение II Всемирных игр кочевников составили более 3 миллиардов сомов. В Чолпон-Ате построили новый ипподром и отремонтировали автодорогу Балыкчи — Корумду.

После проведения I Всемирных игр кочевников директор ОсОО «Темир Канат» Эркин Мергенбаев заявил, что государство не выплатило подрядчику на реконструкцию ипподрома в Чолпон-Ате более 14 миллионов сомов.

По его словам, итоги выставленных процентовок на выполненные ОсОО работы по реконструкции составили более 87 миллионов сомов.

Позже МВД сообщило, что генерального директора ОсОО «Темир Канат» Эркинбека Мергенбаева, занимавшегося реконструкцией чолпон-атинского ипподрома, подозревают в контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. Оперативники выявили факты нарушения законности при подготовке и проведении Всемирных игр кочевников, которые проходили летом 2014 года.