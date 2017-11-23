16:21
+7
USD 69.70
EUR 82.04
RUB 1.18
Общество

Кыргызстан сам начнет изготавливать водительские права с 2018 года

Государство будет само изготавливать водительские права с 2018 года. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил премьер-министр КР Сапар Исаков.

Депутат Рыскелди Момбеков рассказал, где можно изыскать дополнительные доходы. «ID-карта стоит 196 сомов, а водительские права — 800. Разница — 600 сомов. Такая же ситуация и с техпаспортом, две бумажки которого стоят 800 сомов. Паспорт машины стоит дороже, чем паспорт человека. Если бы документы изготавливали в государственной типографии, то в бюджет поступали бы дополнительные средства», — сказал он.

Глава кабмина отметил, что спрашивал у главы ГРС Дастана Догоева, почему так происходит.

Дело в том, что водительские удостоверения выпускает частный инвестор, он подписал с нами контракт и получает огромные деньги. Но это безвыходная ситуация: если мы расторгнем контракт, он подаст в арбитраж и выиграет, а мы будем обязаны выплатить ему упущенную выгоду. В конце 2018 года договор закончится, начнем печатать документы своими силами. То же самое по техпаспортам.

Сапар Исаков

Ссылка:
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
Президент поручил принять меры для бесперебойного обеспечения населения теплом
В мэрии Бишкека считают, что отопление подключили «вполне своевременно»
Европейская школа онкологии готова обучать врачей из Кыргызстана
Кабмин выделил деньги на неонатальный скрининг и противодиабетические препараты
Ввести налоги на собак предлагают в Бишкеке. Согласны?
«Кыргыз почтасы» переходит в структуру ГРС
Премьер-министр поручил пересмотреть состав руководства ОАО «Кыргызтелеком»
Для управления парками в Бишкеке создадут отдельную структуру
За первое полугодие 2017 года ГРС зарегистрировала 59 тысяч 615 автомашин
Владимир Путин поддержал использование кыргызских водительских прав в России
Популярные новости
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
Генпрокуратура выяснила, как у&nbsp;сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина Генпрокуратура выяснила, как у сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина
Бизнес
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии