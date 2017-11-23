Кыргызстан сам начнет изготавливать водительские права с 2018 года

Государство будет само изготавливать водительские права с 2018 года. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил премьер-министр КР Сапар Исаков.

Депутат Рыскелди Момбеков рассказал, где можно изыскать дополнительные доходы. «ID-карта стоит 196 сомов, а водительские права — 800. Разница — 600 сомов. Такая же ситуация и с техпаспортом, две бумажки которого стоят 800 сомов. Паспорт машины стоит дороже, чем паспорт человека. Если бы документы изготавливали в государственной типографии, то в бюджет поступали бы дополнительные средства», — сказал он.

Глава кабмина отметил, что спрашивал у главы ГРС Дастана Догоева, почему так происходит.