Кыргызстан сам начнет изготавливать водительские права с 2018 года

Государство будет само изготавливать водительские права с 2018 года. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил премьер-министр КР Сапар Исаков.
Депутат Рыскелди Момбеков рассказал, где можно изыскать дополнительные доходы. «ID-карта стоит 196 сомов, а водительские права — 800. Разница — 600 сомов. Такая же ситуация и с техпаспортом, две бумажки которого стоят 800 сомов. Паспорт машины стоит дороже, чем паспорт человека. Если бы документы изготавливали в государственной типографии, то в бюджет поступали бы дополнительные средства», — сказал он.
Глава кабмина отметил, что спрашивал у главы ГРС Дастана Догоева, почему так происходит.
Дело в том, что водительские удостоверения выпускает частный инвестор, он подписал с нами контракт и получает огромные деньги. Но это безвыходная ситуация: если мы расторгнем контракт, он подаст в арбитраж и выиграет, а мы будем обязаны выплатить ему упущенную выгоду. В конце 2018 года договор закончится, начнем печатать документы своими силами. То же самое по техпаспортам.Сапар Исаков