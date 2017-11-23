Дикая природа Кумтора. Фотовзгляд Ивана Турковского

Знакомьтесь! Эти прекрасные животные, с любопытством заглядывающие в объектив фотокамеры, — обитатели самого высокогорного рудника в мире. Запечатлел их на фото талантливый фотограф-анималист из Бишкека Иван Турковский. Мастер поделился секретами съемки дикой природы и рассказал о своих четвероногих и пернатых моделях.

На пути к дикой природе

Фотоискусством Иван увлекается лет восемнадцать. Сначала была макросъемка — это когда на фото можно без труда сосчитать все черные пятнышки на спине божьей коровки, полюбоваться каплями росы на цветах и причудливым узором на крыльях бабочки. Потом попробовал себя в других жанрах, но, в конечном итоге, вернулся к фотографированию дикой природы. Одно из его сильных увлечений сегодня — съемка птиц.

— Появилась идея создать иллюстрированный атлас, таких изданий у нас не выходило давно. Животный мир Кыргызстана богат, но, чтобы сфотографировать самых ярких представителей фауны, нужно запастись терпением и временем, — рассказывает, с чего началось его небольшое путешествие в царство снега и льда, Иван Турковский.

— К тому же стоит задача не просто задокументировать факт нахождения эндемика, а сделать съемку в хорошем качестве, показать интересный сюжет — это долгий процесс.

Фото Татьяны Меньшиковой. Кумтор в начале ноября. Зима сюда приходит рано

Узнав о моей задумке, друзья посоветовали съездить на Кумтор, где к некоторым представителям дикой природы можно подойти на достаточно близкое расстояние для качественной фотосъемки.

Кумтор. Зона комфорта для диких животных

Сказано — сделано. Организационные моменты много времени и сил не отняли. Вопреки расхожему мнению о закрытости и труднодоступности объекта, просьбу фотографа в компании рассмотрели, и в тот же день дали положительный ответ.

— Откликнулись с большим пониманием и быстро организовали поездку. По стечению обстоятельств в то же время на рудник приехали наши местные экологи, которые мониторят численность животных. Уже на месте познакомился с кумторовскими специалистами — вопросами экологии там занимается целый отдел!

— Наверняка это не самое главное, что вас поразило. С какими впечатлениями вернулись в город?

— Больше всего меня удивил уникальный симбиоз человека и животного, пример их совместной жизнедеятельности. Представьте только, идут карьерные работы, временами — довольно шумные. Территория рудника испещрена дорогами, по которым ездит габаритная спецтехника. Активно передвигаются люди. И в этой реальности сосуществуют и вполне комфортно себя чувствуют дикие звери. Каждый занимается своим делом и не мешает другому.

Фото Татьяны Меньшиковой. В этих суровых климатических условиях, на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря, звери чувствуют себя спокойно и комфортно. Здесь им не угрожает никто

Разумеется, зверь остается зверем. К нему не подойдешь просто так, не погладишь. Но хищники на Кумторе лишены панического страха перед человеком. Когда расстояние между вами сокращается слишком сильно, животное, конечно, отходит на безопасное расстояние. Но если видит, что к нему не проявляют интерес, то ведет себя совершенно естественным образом. Удивительно, что это вообще возможно. В Кыргызстане я такого не видел. В национальных парках Америки или Европы — да. У нас же даже в заповедниках, где охота строжайше запрещена, животные все равно очень пугливые и осторожные. А на Кумторе все иначе.

— И на какое самое близкое расстояние вам удавалось приблизиться к ним?

— На территории рудника действуют строгие правила по соблюдению техники безопасности. Все-таки я имел дело с дикими животными. Кто знает, что у них на уме... Поэтому работал, не выходя из машины. Так вот волка снимал на расстоянии пяти метров. Причем ему не надо было идти в нашу сторону, иначе подошел бы еще ближе.

Лису сфотографировал в семи метрах от машины. А вот архары более боязливые, старались держаться подальше — от нас они были в 25- 30 метрах .

— Кого еще поймали в кадр?

— Удалось запечатлеть интересных птиц. На высоте четырех тысяч метров над уровнем моря обитает тибетский ворон. Это самый крупный подвид семейства врановых, очень осторожный, просто так к нему не приблизишься. Живут там альпийская галка, гриф-бородач. В суровых условиях высокогорья встречается жемчужный вьюрок.

— Своими работами вы остались довольны?

— В целом да. Но, возможно, еще раз съезжу на Кумтор. В предыдущей поездке в кадр чаще попадали самки архаров с молодняком. Рогачи-архары осторожничали и сохраняли дистанцию в 300 метров . Конечно, хотелось бы снять их поближе. Надеюсь, в следующий раз все получится!

Фото Ивана Турковского. Самки архаров и молодняк «снимались» без страха. А вот за архарами-рогачами еще придется «поохотиться»

Где и кого надо спасать

— Сегодня в обществе только и разговоров о негативном влиянии горного производства на экологию. Вы побывали на руднике, увидели все своими глазами. Ну и как там поживают животные?

— Замечательно они там живут! Дай бог, чтобы в других уголках страны охране дикой природы и экологии уделяли столько внимания, как на Кумторе. Бесспорно, любое горное производство негативно влияет на окружающую среду, от этого не уйдешь. Это прекрасно осознавали еще в Советском Союзе, когда было открыто Кумторовское месторождение, и позже — когда дали разрешение на его освоение. Другой вопрос, насколько ответственно разработчик занимается своим делом, какие проекты и мероприятия, направленные на сохранение экологии и снижение негативного влияния от производства, проводит на месте.

Я увидел, как основательно и щепетильно к экологическим вопросам подходят на Кумторе, стараясь минимизировать свое вмешательство в природу. Иван Турковский

Поэтому вместо того, чтобы искать повод прицепиться, советую критикам поднять научную информацию о причинах таяния тех же ледников, а радеющим за экологию — съездить в какой-нибудь государственный заповедник, Сары-Челек например, и посмотреть, какой кошмар там творится, сколько грязи и мусора оставляют после себя отдыхающие и туристы.

Неважно где — в низине или в высокогорье — природа везде требует одинаково бережного к себе отношения. В противном случае такой избранный подход и подогреваемый интерес не что иное, как способ политических манипуляций. И к заботе о животном мире никакого отношения это не имеет.