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Общество

Ситуация на границе. Количество фур на КПП «Ак-Тилек» не уменьшается

Количество фур на КПП «Ак-Тилек» не уменьшается. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГПС КР.

По данным Пограничной службы, на границе скопилось 430 фур, из них ранее пропустили 71. Выросло количество большегрузов и на КПП «Чон-Капка». Пограничники насчитали там сегодня 187 машин.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Президент Алмазбек Атамбаев охарактеризовал этот шаг соседнего государства как блокаду и пообещал выделить еще один миллион сомов на питание водителей, простаивающих в километровых очередях.
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