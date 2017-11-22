В Кыргызстане предлагают ввести для иностранцев туристический взнос

В Кыргызстане предлагают ввести для иностранных граждан туристический взнос в $10-15. Такое предложение внес сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям директор одной из туркомпаний Данияр Казаков.

По его словам, было заседание туроператоров, и они решили внести свое предложение в правительство. За счет сбора взносов планируется развивать туристическую отрасль страны.

«Средства пойдут на маркетинг для продвижения Кыргызстана, на создание тех же туалетов. Это нормальная практика, которая применяется во многих странах, раз уж у нас безвизовый режим», — заключил Данияр Казаков.