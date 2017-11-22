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Общество

Сбившему пешеходов в Нью-Йорке Сайфулло Саипову предъявили обвинения

Фото «Комсомольской правды». Арестованный Сайфулло Саипов

Прокуратура США предъявила официальные обвинения выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову, который 31 октября совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, в результате чего погибли восемь и ранены 12 человек. Об этом сообщило агентство «Фергана» со ссылкой на Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Сайфулло Саипова обвиняют по 22 пунктам, включающим восемь убийств, 12 покушений на убийство, попытку оказать материальную поддержку террористической организации «Исламское государство», насилие и повреждение транспортного средства.

Данное обвинение, утвержденное жюри присяжных, позволит рассмотреть его дело в суде. Как минимум по двум статьям обвинения злоумышленнику может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

Намерения Саипова состояли в том, чтобы нанести значительный ущерб, смерть и травмы невинным жертвам и терроризировать этот город.

Помощник директора по обвинению Суини
В обвинительном заключении говорится, что Саипов отказался от права не свидетельствовать против себя и полностью признался в совершении преступления. В частности, из его слов вытекает следующее:

— На то, чтобы совершить нападение на мирных граждан, его вдохновили видеоизображения ИГИЛ, которые он имел на своем мобильном телефоне.

— Он начал планировать нападение примерно год назад. Два месяца назад он решил использовать грузовик. 22 октября Саипов арендовал грузовик, чтобы потренироваться перед атакой.

Фото из Интернета. Автомобиль, на котором Сайфулло Саипов сбивал пешеходов

— Саипов заранее планировал нанести удар по пешеходам в районе Вест-Сайд, а затем переехать по Бруклинскому мосту, чтобы продолжать сбивать пешеходов. Для нападения он выбрал 31 октября — Хэллоуин, потому что считал, что в праздник людей на улице будет больше.

— Саипов намеревался закрепить флаги ИГИЛ в передней и задней части грузовика во время атаки, но передумал, потому что не хотел привлекать внимание. Он попросил поместить флаг ИГИЛ в его больничной палате и заявил, что доволен тем, что сделал. 
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