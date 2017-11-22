Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, которая присоединилась к партнерству «Открытое правительство». Об этом сообщается на сайте OGP.

Партнерство «Открытое правительство» представляет собой международную платформу, объединяющую 74 государства и 15 региональных правительств.

«Мы очень гордимся тем, что стали частью партнерства «Открытое правительство». Для нас большая честь быть первой страной в Центральной Азии, и, ступая на этот путь, мы понимаем значимость возложенной на нас ответственности, — сказал премьер-министр Сапар Исаков. — Правительство твердо убеждено в том, что только открытость и прозрачность приведут нас к устойчивому развитию. Успехи в экономике, улучшение инвестиционного климата, дальнейшее построение демократического общества и доверие граждан к нашей работе полностью зависят от прогресса в создании открытого, подотчетного и прозрачного правительства».

OGP является уникальной многосторонней инициативой, направленной на обеспечение конкретных обязательств правительств по повышению прозрачности, расширению гражданского участия, борьбе с коррупцией и использованию новых технологий, чтобы сделать правительства более открытыми, эффективными и подотчетными перед гражданами.