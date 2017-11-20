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Общество

Мэрия Бишкека отчиталась по отремонтированным дорогам (список)

В столице ведется ремонт дорог по двум направлениям: в рамках программы по реабилитации межквартальных и внутримикрорайонных дорог и по концепции развития улично-дорожной сети. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, по линии Управления капитального строительства в рамках концепции развития улично-дорожной сети предусмотрена реконструкция 49 улиц Бишкека протяженностью 95 километров.

По последним данным, завершены основные ремонтные работы на 13 из них (18,62 километра):

— улица Иманалиева (от Абдрахманова до Южной магистрали);
— улица Медерова (от Панфилова до Токтоналиева);
— улица Саадаева (от Тоголока Молдо до Орозбекова);
— улица Каралаева (от Токомбаева до Нуркамал);
— улица Лущихина (от Т.Фрунзе до жилмассива «Ак-Орго-2»);
— улица Гагарина (от Айгуль-Тоо до Айбике);
— улица Рыскулова (от проспекта Молодой Гвардии до улицы Турусбекова);
— улица Токомбаева (от Шабдана Баатыра до 12-го микрорайона);
— улица Элебесова;
— улица Достоевского (от Ахунбаева до Анкары);
— улица Джамгерчинова (от Садыгалиева до Интергельпо);
— улица Кольбаева (от Лермонтова до Ауэзова);
— улица Фрунзе (от Айтматова до Лермонтова).

По 16 улицам протяженностью 43 километра идет укладка нижнего и верхнего слоев асфальтобетона, а также проводится снос попадающих под реконструкцию заборов и хозпостроек, устройство лотков и тротуаров.

В муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» сообщили, что за счет средств городского бюджета по программе реабилитации межквартальных и внутримикрорайонных дорог основные работы завершены на 52 улицах. На остальных дорогах реконструкция продолжается.
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