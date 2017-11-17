Чуйский областной суд огласил приговор родственникам избитого Ибрагима. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что оглашение приговора только завершилось. Чуйский областной суд оставил в силе вердикт нижестоящей инстанции.

Жаныбека Тулебекова и Айзаду Аккозову признали виновными в нанесении телесных повреждений племяннику Ибрагиму. Аккозову приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в женской колонии. Тулебекова — к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в январе 2015 года в отделение реанимации третьей детской больницы доставили двухлетнего ребенка без сознания. Позже стало известно, что родители ребенка разошлись, и мальчик находился на воспитании в семье дяди в селе Озерном. Родственник систематически избивал двухлетнего мальчика. После очередного избиения ребенок впал в кому. Врачебная экспертиза также подтвердила факт сексуального насилия над мальчиком.