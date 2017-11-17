Кыргызская Аллея славы пополнилась новыми именами

Сегодня на кыргызской Аллее славы установили плиты с отпечатками ладоней и ног известных деятелей кинематографа — Болота Шамшиева, Геннадия Базарова и Нуртая Борбиева.

Советский актер, кинорежиссер и сценарист Болот Шамшиев родился в семье поэта Толена Шамшиева 12 января 1941 года. С 1959 по 1964 год учился во ВГИКе в мастерской профессора Александра Згуриди. Студентом с успехом дебютировал в кино в качестве актера, сыграв главную роль Кемеля в фильме Ларисы Шепитько «Зной».

Режиссер, сценарист Геннадий Базаров родился 14 мая 1942 года в селе Ат-Баши. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (1965). За вклад в развитие кинематографии Кыргызстана удостоился титула «Человек года-2006».

Оператор, актер, режиссер Нуртай Борбиев родился 15 января 1937 года в селе Кызыл-Аскер. Он лауреат Берлинского международного кинофестиваля за высочайшие художественные достоинства фильма «Потомок белого барса», в мае 2016 года удостоился статуэтки «Ак-Илбирс» за выдающийся вклад в развитие кыргызского кино.

Целью открытия кыргызской Аллеи славы является увековечивание имен выдающихся личностей КР, внесших значимый вклад в развитие отечественного и мирового кино. Ранее в 2017 году первыми этой чести удостоились народный писатель и заслуженный деятель искусств, кинодраматург, сценарист Мар Байджиев и советский, туркменский кинорежиссер, кинооператор и сценарист Ходжакули Нарлиев.