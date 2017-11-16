19:44
+5
USD 69.75
EUR 82.59
RUB 1.16
Общество

«Пятый канал» vs Токмакская больница. Разъяснение Минздрава

Пресс-служба Министерства здравоохранения КР разъяснила инцидент,  участниками которого стали члены съемочной группы «Пятого канала» и врачи Токмакской больницы.

Напомним, шеф-редактор информационной службы Дмитрий Ложников сообщил о том, что съемочную группу телеканала не пустили в больницу, а вместо этого доставили в милицию. По его словам, журналисты выехали в Токмак для подготовки сюжета о двух госпитализированных детях в истощенном состоянии. Им требовалась благотворительная помощь.

Читайте по теме
Съемочную группу «Пятого канала» не пустили в больницу, а доставили в милицию

По информации Минздрава, «звонок от съемочной группы поступил на мобильный телефон консультанта пресс-центра ведомства Елены Баялиновой в 13.38».

«На другом конце провода корреспондент Юлия Кулешова рассказала дословно: «В Токмак мы приехали в больницу, зашли на территорию, к нам вышла женщина-врач. Я представилась и спросила, где главный врач? Женщина представилась замом. Я спросила разрешения снять мамочку и детей, но женщина ответила, что мы не можем, поскольку им не нужны реклама и PR. Мы объяснили, что хотим помочь маме и детям. Следующим аргументом со стороны врача стало то, «мало ли какие у нас болячки».  Мы предложили надеть маски, халаты, бахилы, но женщина ни в какую не соглашалась. Оператор снимал, врач выбежала и толкнула его, а потом вызвала милицию и написала заявление, что якобы оператор ее избил и ушел. Мы даже не знаем, как ее зовут», — говорится в сообщении Минздрава.

По данным пресс-службы ведомства, для прояснения ситуации и урегулирования конфликта Елена Баялинова связалась с главным врачом территориальной городской больницы города Токмака Бактыгуль Исаевой, которая рассказала свою версию случившегося.

«Съемочной группе было предложено связаться с администрацией и согласовать свои действия там. По словам врача, оператор первый ее толкнул. Могла бы съемочная группа сначала зайти ко мне и рассказать о целях своего визита?» — говорят в Минздраве.

Как добавили в пресс-службе, «урегулирование ситуации продлилось примерно около часа, когда у менеджера больницы появилась возможность напрямую связаться с корреспондентом и обсудить все претензии. Таким образом, конфликт был исчерпан».

Минздрав отмечает, что «во избежание подобных ситуаций 9 марта в 2012 году был специально издан приказ за № 115 и утверждены «Правила обмена информацией ведомства с лечебно-профилактическими организациями КР». В первом пункте прописано, что «информация, предназначенная СМИ и общественности, должна пройти согласование с руководством Минздрава через пресс-центр». А в шестом пункте указано, что «руководители лечебно-профилактических учреждений принимают решение и несут ответственность за организацию и проведение интервью в электронных и печатных СМИ (кто выступает и о чем говорит), они также определяют объекты видеосъемки», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
ГУВД Чуйской области прокомментировало инцидент между журналистами и Минздравом
В Минздраве рассказали о состоянии истощенных малышей в Токмакской больнице
Съемочную группу «Пятого канала» не пустили в больницу, а доставили в милицию
Статс-секретаря Министерства здравоохранения Кыргызстана все-таки уволили
Используйте антибиотики правильно, спасите себя!
Парламентская рабочая группа проверит деятельность Минздрава
Медработникам будут доплачивать за лечение больных туберкулезом
Минздрав о гранте на линейный ускоритель: Распила денег не будет
Новый режим лечения туберкулеза внедряют в Кыргызстане. История пациентки
Минздрав не будет управлять грантами Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Бизнес
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom