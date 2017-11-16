«Пятый канал» vs Токмакская больница. Разъяснение Минздрава

Пресс-служба Министерства здравоохранения КР разъяснила инцидент, участниками которого стали члены съемочной группы «Пятого канала» и врачи Токмакской больницы.

Напомним, шеф-редактор информационной службы Дмитрий Ложников сообщил о том, что съемочную группу телеканала не пустили в больницу, а вместо этого доставили в милицию. По его словам, журналисты выехали в Токмак для подготовки сюжета о двух госпитализированных детях в истощенном состоянии. Им требовалась благотворительная помощь.

По информации Минздрава, «звонок от съемочной группы поступил на мобильный телефон консультанта пресс-центра ведомства Елены Баялиновой в 13.38».

«На другом конце провода корреспондент Юлия Кулешова рассказала дословно: «В Токмак мы приехали в больницу, зашли на территорию, к нам вышла женщина-врач. Я представилась и спросила, где главный врач? Женщина представилась замом. Я спросила разрешения снять мамочку и детей, но женщина ответила, что мы не можем, поскольку им не нужны реклама и PR. Мы объяснили, что хотим помочь маме и детям. Следующим аргументом со стороны врача стало то, «мало ли какие у нас болячки». Мы предложили надеть маски, халаты, бахилы, но женщина ни в какую не соглашалась. Оператор снимал, врач выбежала и толкнула его, а потом вызвала милицию и написала заявление, что якобы оператор ее избил и ушел. Мы даже не знаем, как ее зовут», — говорится в сообщении Минздрава.

По данным пресс-службы ведомства, для прояснения ситуации и урегулирования конфликта Елена Баялинова связалась с главным врачом территориальной городской больницы города Токмака Бактыгуль Исаевой, которая рассказала свою версию случившегося.

«Съемочной группе было предложено связаться с администрацией и согласовать свои действия там. По словам врача, оператор первый ее толкнул. Могла бы съемочная группа сначала зайти ко мне и рассказать о целях своего визита?» — говорят в Минздраве.

Как добавили в пресс-службе, «урегулирование ситуации продлилось примерно около часа, когда у менеджера больницы появилась возможность напрямую связаться с корреспондентом и обсудить все претензии. Таким образом, конфликт был исчерпан».

Минздрав отмечает, что «во избежание подобных ситуаций 9 марта в 2012 году был специально издан приказ за № 115 и утверждены «Правила обмена информацией ведомства с лечебно-профилактическими организациями КР». В первом пункте прописано, что «информация, предназначенная СМИ и общественности, должна пройти согласование с руководством Минздрава через пресс-центр». А в шестом пункте указано, что «руководители лечебно-профилактических учреждений принимают решение и несут ответственность за организацию и проведение интервью в электронных и печатных СМИ (кто выступает и о чем говорит), они также определяют объекты видеосъемки», — говорится в сообщении.