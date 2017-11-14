Водителя строительного крана, по вине которого погибла женщина, водворили в ИВС

Водителя строительного крана, по вине которого погибла женщина в селе Новопавловка Сокулукского района, водворили в ИВС. По факту возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Чуйской области.

Водителю строительного крана предъявлены обвинения по статьям «Нарушение правил охраны труда» и «Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ» УК КР.

ЧП произошло в селе Новопавловка, когда с помощью автокрана переносили бетонную плиту. Его трос не выдержал и оборвался. В результате плита рухнула на жилой дом и придавила 26-летнюю женщину. Еще пять человек получили различные травмы и доставлены в Бишкекский национальный центр травматологии и ортопедии.