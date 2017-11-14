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Общество

Финпол Кыргызстана выявил коррупционную схему по ввозу дорогостоящих автомашин

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями выявили коррупционную схему по ввозу дорогостоящих автомашин в Кыргызстан. Об этом сообщили в финполе.

По их данным, финполом выявлена коррупционная схема по ввозу дорогостоящих автомашин в Кыргызстан без уплаты соответствующих таможенных платежей в бюджет государства, в которую вовлечены сотрудники Департамента по регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 221 (злоупотребление служащими коммерческих и иных организаций), 204 (контрабанда) и 350 (подделка документов) УК КР.

Задержан и водворен в СИЗО №1 гражданин Т.О., в ИВС ГУВД - ведущий специалист межрегионального регистрационно-экзаменационного отдела ДРТС и ВС К.К.
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