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Общество

Дмитрий Орлов: В Кыргызстане национализм и фашизм проявляются в соцсетях

В Кыргызстане национализм и фашизм проявляются в социальных сетях. Об этом во время видеомоста на тему «Неонацизм в наши дни — как бороться с современными фашистами» сказал генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» Дмитрий Орлов.

По его словам, борьба с их проявлениями носит бессистемный характер.

«Есть люди доброй воли, которые считают себя наследниками страны, победившей фашизм, и им просто противен фашизм», — сказал он.

На системную информационную атаку нет системного противостояния, и это большая проблема в борьбе против фашизма и национализма.

Дмитрий Орлов

Как он отметил, первые группировки неофашистов на просторах СНГ впервые появились в России, а именно в Санкт-Петербурге.

«На сегодня в России насчитывается 20 тысяч активных скинхедов, но со временем уменьшается информация о их нападении на трудовых мигрантов», — сказал Дмитрий Орлов.

Напомним, 9 ноября во всем мире отмечают Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.
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