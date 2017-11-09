Первый надземный переход открыли в Бишкеке

Впервые в Бишкеке открыли надземный пешеходный переход. Инженерное сооружение длиной 33 метра построено у Аламединского рынка — на улице Курманжан Датки между проспектом Жибек Жолу и улицей Мусы Джалиля.

Переход состоит из двух входных блоков, высота от земли 5 метров, ширина перехода — 3 метра. Сооружение оснащено светодиодными светильниками, двумя лифтами грузоподьемностью в одну тонну, рассчитанными на 15 человек.

По информации мэрии, надземный пешеходный мост был построен ОАО «Оргтехстрой», стоимость объекта — 17,6 миллиона сомов.

«Как вы знаете, из-за близости базара здесь очень интенсивное движение пешеходов и транспорта, в связи с чем и был построен надземный переход, а для удобства пожилых людей и инвалидов объект оснастили лифтом», — сказал мэр Бишкека Албек Ибраимов, выступая на торжественном открытии моста.























На вопрос журналистов, почему конструкция слегка вибрирует, мэр ответил, что сооружение металлическое и колебание для металлоконструкции является нормой.

Как отмечает мэрия, в 2017 году в городе зафиксировано 1 тысяча 131 ДТП с участием пешеходов, из которых 29 с летальным исходом, а на участке, где открылся надземный переход, ранее произошло 5 случаев наезда на пешеходов.