Жителей с оползнеопасных мест в Узгенском районе будут переселять через суд

Жителей с оползнеопасных мест в Узгенском районе Ошской области будут переселять через суд. Об этом ИА «24.kg» рассказал аким района Олжобай Осмоналиев.

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Напомним, в апреле 2017 года в селе Аюу-Сай Зергерского айыльного аймака Узгенского района оползни унесли жизни 24 человек. После трагедии сельчан, проживающих в опасных районах, начали переслять в другие места.

По словам главы района, они подали в суд на жителей (всего 83 семьи), которые добровольно не переселяются с опасных территорий.

«Мы подали в районный суд, потому что люди под разными предлогами не покидают оползнеопасные участки, они просто тянут время», — сказал Олжобай Осмоналиев.

Как он рассказал, в новом селе, куда люди должны переселиться, построены школа, дорога, проведены свет и вода.

«Для строительства дома решен вопрос с ипотечным кредитованием», — сказал глава района.

Также, отметил Олжобай Осмоналиев, в новом селе есть и пастбища для скота.