У арестованных принцев власти Саудовской Аравии конфискуют $800 миллиардов

Власти Саудовской Аравии в рамках операции по борьбе с коррупцией конфискуют имущество и заморозят средства в банках на общую сумму $800 миллиардов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, с начала ноября в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции взяли под стражу более 60 человек — членов королевской семьи, высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

У арестованных, по данным The Wall Street Journal, власти изымут до 3 триллионов риялов (около $800 миллиардов).

Предполагается, что значительная часть активов находится за пределами страны и процесс их изъятия может оказаться непростым.

По данным собеседников издания, конфискованные средства направят на сокращение бюджетного дефицита. Из-за снижения мировых цен на нефть Саудовская Аравия несколько лет вынуждена активно тратить резервные фонды.

Об аресте более 10 принцев в Саудовской Аравии стало известно 5 ноября. Против них, сообщали источники Reuters, выдвинуты обвинения во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.

По данным The New York Times, принцы содержатся под стражей в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, из которого выселили всех постояльцев.