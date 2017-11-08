15:49
+12
USD 69.19
EUR 80.59
RUB 1.18
Общество

Защитники ледников требуют не принимать поправки в Водный кодекс Кыргызстана

У «Белого дома» в Бишкеке проходит митинг против горных разработок в районе ледников. Участники требуют от депутатов Жогорку Кенеша вернуть принятые изменения в Водный кодекс в режим второго чтения.

«Сегодня они хотят принять поправки в третьем чтении. При принятии законопроекта не проведены общественные слушания. Поэтому мы требуем, чтобы вернули в режим второго чтения и учли мнение граждан. Также Генеральная прокуратура должна принять меры. Это коррумпированный законопроект», - заявила руководитель ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

Ранее сообщалось, что поправки в Водный кодекс дают возможность в исключительных случаях разрабатывать месторождения в районе ледников. Их вносят во исполнение поручения парламента об обеспечении беспрепятственной работы «Кумтора». Компания сможет продолжить разработку месторождения в районе ледников Давыдова и Лысый.
Ссылка:
просмотров: 765
Версия для печати
Материалы по теме
Таласцы определились с датой проведения курултая
У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг
Митинг против разработки на ледниках пройдет у «Белого дома» в Бишкеке
Таласцы не могут определиться с датой проведения курултая
Митинг в Таласе завершился. Протестующие намерены созвать курултай в Бишкеке
Митинг в Таласе. МВД заявляет, что ситуация под контролем
Митинг в Таласе. Участники требуют созвать в Бишкеке курултай
Число митингующих в Таласе увеличилось. К ним присоединились жители Кара-Бууры
В Таласе вновь митингуют. По-прежнему хотят извинений
В ГКНБ допросили трех гражданских активистов, но митинг в Таласе не отменен
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!
Долгожданные победители акции &laquo;Выиграйте мечту!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Долгожданные победители акции «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть»