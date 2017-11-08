Защитники ледников требуют не принимать поправки в Водный кодекс Кыргызстана

У «Белого дома» в Бишкеке проходит митинг против горных разработок в районе ледников. Участники требуют от депутатов Жогорку Кенеша вернуть принятые изменения в Водный кодекс в режим второго чтения.

«Сегодня они хотят принять поправки в третьем чтении. При принятии законопроекта не проведены общественные слушания. Поэтому мы требуем, чтобы вернули в режим второго чтения и учли мнение граждан. Также Генеральная прокуратура должна принять меры. Это коррумпированный законопроект», - заявила руководитель ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

Ранее сообщалось, что поправки в Водный кодекс дают возможность в исключительных случаях разрабатывать месторождения в районе ледников. Их вносят во исполнение поручения парламента об обеспечении беспрепятственной работы «Кумтора». Компания сможет продолжить разработку месторождения в районе ледников Давыдова и Лысый.