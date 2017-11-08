10:01
+12
USD 69.19
EUR 80.59
RUB 1.18
Общество

В Кыргызстане самый высокий показатель использования детского труда

В Кыргызстане самый высокий показатель использования детского труда в Центральной Азии и Восточной Европе. Об этом сообщила Международная организация труда.

По статистическим данным, около 27,8 процента детей в возрасте 5-17 лет заняты на работах, которые неприемлемы для их возраста и развития.

Одновременно с успешной практикой по защите детства, которая предпринимается бизнесом в Кыргызстане, в более чем 10 отраслях, такких как сельское хозяйство, туризм, торговля (рынки), строительный и производственные секторы, все еще имеются негативные примеры использования принудительного и детского труда. Актуальность проблематики возрастает в связи с получением Кыргызстаном статуса ВСП+.

Режим ВСП+ не только система преференций, выделенная для Кыргызстана и ряда стран для беспошлинного ввоза товаров. Основной целью режима является соответствие стандартам по правам человека, эффективному управлению, экологии и трудовым стандартам.
Ссылка:
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Топ-5 книг от главы Фонда развития предпринимательства Чынгыза Макешова
Чаще всего детский труд используют на юге Кыргызстана
FuckUp по-нашему, по-бишкекски
Сооронбай Жээнбеков: Правительство будет поддерживать предпринимателей, решивших инвестировать в экономику КР
В Кыргызстане планируется ввести для предпринимателей обязательное уведомление
Компания, негласно принадлежащая вновь избранному депутату парламента, обвиняется в плагиате
Предпринимательница из Великобритании: В Кыргызстане не исполняются протокольные поручения премьер-министра по защите прав инвесторов
В Кыргызстане предлагают изменить порядок проверок субъектов предпринимательства
В КР производят мясо более 360 предпринимателей
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на&nbsp;смартфон для клиентов О!Store Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Подключи Mega iTV и&nbsp;получи месяц бесплатного просмотра! Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!
Долгожданные победители акции &laquo;Выиграйте мечту!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Долгожданные победители акции «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть»