В Кыргызстане самый высокий показатель использования детского труда в Центральной Азии и Восточной Европе. Об этом сообщила Международная организация труда.

По статистическим данным, около 27,8 процента детей в возрасте 5-17 лет заняты на работах, которые неприемлемы для их возраста и развития.

Одновременно с успешной практикой по защите детства, которая предпринимается бизнесом в Кыргызстане, в более чем 10 отраслях, такких как сельское хозяйство, туризм, торговля (рынки), строительный и производственные секторы, все еще имеются негативные примеры использования принудительного и детского труда. Актуальность проблематики возрастает в связи с получением Кыргызстаном статуса ВСП+.

Режим ВСП+ не только система преференций, выделенная для Кыргызстана и ряда стран для беспошлинного ввоза товаров. Основной целью режима является соответствие стандартам по правам человека, эффективному управлению, экологии и трудовым стандартам.