С 1 октября процентную ставку по ипотечному кредиту снизят

С 1 октября процентная ставка по государственному ипотечному кредиту будет снижена с 10 до 8 процентов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков. Глава кабмина отметил, что одно из приоритетных направлений правительственной программы «Жаны доорго-кырк кадам» - улучшение условий предоставления финансовых ресурсов. Он поручил проработать вопрос снижения процентной ставки по программе «Доступное жилье 2015-2020».

Глава правительства попросил руководителей банков-партнеров провести разъяснительную работу среди населения в связи со снижением процентных ставок по ипотечному кредиту.

Председатель правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Бактыбек Шамкеев сообщил, что процентную ставку для заемщиков по действующим ипотечным кредитам также снизят.

Чтобы упростить получение подтверждающих документов, Государственной регистрационной службе и ОАО «ГИК» до 10 октября поручили проработать механизм выдачи справки об отсутствии жилья членам семьи только один раз — при заключении договора с банками-партнерами.

Уменьшение процентной ставки по государственному ипотечному кредиту стало возможным благодаря снижению бюджетной ссуды, предусмотренной Министерством финансов КР для ОАО «ГИК», и маржи банков-партнеров.