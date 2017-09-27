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Общество

Мобильный батальон создают в Бишкеке для борьбы с уличной преступностью

В рамках реформирования  ГУВД Бишкека на базе ведомства формируется мобильный батальон. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник организационно-инспекторского управления ГУВД Бишкека Сыймык Жакыпов.

По его словам, батальон будет нести службу в три смены по 8 часов, то есть круглые сутки. «Штат в настоящее время рассматривается. Город будет разделен на квадраты. Помимо обслуживания вызовов, поступающих в «102» от горожан, батальон будет заниматься борьбой с уличными преступлениями», — сказал Сыймык Жакыпов.

Задача батальона — повысить количество раскрытых преступлений по горячим следам и в то же время снизить уличную преступность.

Сыймык Жакыпов

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