Мобильный батальон создают в Бишкеке для борьбы с уличной преступностью

В рамках реформирования ГУВД Бишкека на базе ведомства формируется мобильный батальон. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник организационно-инспекторского управления ГУВД Бишкека Сыймык Жакыпов.

По его словам, батальон будет нести службу в три смены по 8 часов, то есть круглые сутки. «Штат в настоящее время рассматривается. Город будет разделен на квадраты. Помимо обслуживания вызовов, поступающих в «102» от горожан, батальон будет заниматься борьбой с уличными преступлениями», — сказал Сыймык Жакыпов.