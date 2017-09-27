10:36
+19
USD 68.44
EUR 80.88
RUB 1.19
Общество

Скандал с Liglass Trading. Известны суды, в которые намерены обратиться чехи

Liglass Trading назвала международные арбитражные суды, в которые может подать иск на Кыргызстан. Заявление компании появилось на ее официальном сайте.

В чешской компании считают, что заявление правительства Кыргызской Республики о том, что соглашение о строительстве малых ГЭС и двух станций Верхненарынского каскада может быть расторгнуто в одностороннем порядке, не соответствует действительности. В Liglass Trading считают, что кабмин таким образом вводит в заблуждение не только президента КР, депутатов Жогорку Кенеша, но и общественность.

В компании напоминают, что согласно статье 7 инвестиционного соглашения, при возникновении между сторонами споров они должны разрешить разногласия путем переговоров в течение трех месяцев. При невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны переходят к претензионному порядку урегулирования спора. Сторона, получающая претензию, должна рассмотреть ее в течение трех месяцев после получения и обязана уведомить другую сторону о своем решении принять претензию, обсудить претензию или отказать в удовлетворении претензии.

Если возникший спор не урегулирован в соответствии с пунктами инвестиционного соглашения, такой спор подлежит разрешению в порядке, установленном законодательством Кыргызстана.

«Законодательством Кыргызстана установлен порядок разрешения инвестиционных споров. В частности, он прописан в законе об инвестициях. Статья 18 этого закона гласит, что инвестиционный спор разрешается в соответствии с любой применимой процедурой, предварительно согласованной между инвестором и государственными органами Кыргызстана. Это не исключает использование инвестором иных средств правовой защиты в соответствия с законодательством Кыргызстана», — говорится в заявлении.

При этом указано, что спор может решаться с помощью консультаций между сторонами. Если стороны не придут к мирному урегулированию спора в течение трех месяцев со дня первого письменного обращения за такой консультацией, любой инвестиционный спор решается в судах Кыргызстана, если одна из сторон не просит рассмотреть его путем обращения в Международный арбитраж.

По закону об инвестициях можно обратиться в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС) или в арбитраж, или международный временный арбитражный трибунал (коммерческий суд).

В случае, если инвестиционный спор передается в арбитраж, Кыргызстан отказывается от права требовать предварительного применения всех внутренних административных или судебных процедур до передачи спора в международный арбитраж.

«Споры между иностранными инвесторами и физическими, юридическими лицами Кыргызстана могут разрешаться по соглашению сторон в третейском суде, в том числе расположенном за ее пределами. В соответствии с законодательством Кыргызстана компания Liglass Trading CZ s.r.o вправе обратиться в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС) или в арбитраж, или международный временный арбитражный трибунал (коммерческий суд)», — заключают в Liglass Trading.
Ссылка:
просмотров: 772
Версия для печати
Материалы по теме
Истерию просят прекратить. Liglass Trading внесла гарантийный взнос в бюджет
Скандал с Liglass Trading. Взноса в $1,2 миллиона за малые ГЭС не было
В Кыргызстане прошел первый тендер на право строительства малых ГЭС
В Кыргызстане прошел первый этап тендера на право строительства малых ГЭС
Популярные новости
Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с&nbsp;процесса Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с процесса
Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН
В&nbsp;Бишкеке бытовой конфликт перерос в&nbsp;межнациональный В Бишкеке бытовой конфликт перерос в межнациональный
Один из&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана намерен судиться с&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Один из кандидатов в президенты Кыргызстана намерен судиться с ИА «24.kg»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил охват сети&nbsp;4G Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G
Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания