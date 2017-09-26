В 2017 году в Турции резко увеличилось число мигрантов из Кыргызстана

В 2017 году резко увеличилось число граждан Кыргызстана, которые получили разрешение на работу в Турции. Об этом на четвертой встрече высших должностных лиц (ВВДЛ) Алматинского процесса сказал глава службы миграции Турции Сезилимиз Рамазан.

По его словам, в 2017 году разрешение на работу в Турции получили 5 тысяч 123 гражданина КР. «В 2016 году такое разрешение получили 1 тысяча 582 гражданина, в 2015-м – 2 тысячи 363 человека», — сказал Сезилимиз Рамазан.

Он отметил, что всего в Турции имеют разрешение на проживание 19 тысяч 255 кыргызстанцев, из которых 3 тысячи 575 – студенты.

Алматинский процесс по защите беженцев и международной миграции инициирован в 2011 году правительством Казахстана при участии Международной организации миграции и Управления верховного комиссариата ООН. Первое заседание процесса прошло в 2011 году в Алматы, где была принята декларация, в которой государства-участники признали необходимость решать многочисленные проблемы, обусловленные сложной динамикой миграции и смешанных миграционных потоков в Центральной Азии и в регионе в целом.