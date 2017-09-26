12:41
+23
USD 68.43
EUR 81.46
RUB 1.19
Общество

В Казахстане число мигрантов из Кыргызстана превышает 150 тысяч

В Казахстане число мигрантов из Кыргызстана превышает 150 тысяч. Об этом говорится в обзоре «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральный Азии», подготовленном Международной организацией миграции и другими ведомствами.

В документе сказано, что в 2016 году численность мигрантов-кыргызстанцев увеличилась на 40 процентов. Отмечается, что после вступления республики в ЕАЭС граждане КР больше не учитываются в миграционной статистике Казахстана. Основная часть мигрантов обосновалась в Алматы, Астане, а также в пограничных с КР районах, по большей части в Алматинской и Жамбыльской областях, говорится в обзоре.
Ссылка:
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
В 2017 году в Турции резко увеличилось число мигрантов из Кыргызстана
У задержанного казахстанского главы ОПГ оказался паспорт гражданина Кыргызстана
В Петербурге кыргызстанца, столкнувшего знакомого под поезд, посадили на 5 лет
Казахстан готов отправить миротворцев в Сирию
Какие преступления совершают кыргызстанцы в России
Кыргызстан и Россия частично урегулировали проблемы мигрантов по зарплатам
Работа в Казахстане. Советы мигрантам
Казахский алфавит после перевода на латиницу сократится вдвое
Доставку груза-200 из России покроет страховка для кыргызских мигрантов
Внук Нурсултана Назарбаева рассказал о своем пристрастии к наркотикам
Популярные новости
Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с&nbsp;процесса Как судят Аиду Салянову. Пять цитат с процесса
Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН Первые леди. Какими нарядами они удивили Генеральную Ассамблею ООН
В&nbsp;Бишкеке бытовой конфликт перерос в&nbsp;межнациональный В Бишкеке бытовой конфликт перерос в межнациональный
Один из&nbsp;кандидатов в&nbsp;президенты Кыргызстана намерен судиться с&nbsp;ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Один из кандидатов в президенты Кыргызстана намерен судиться с ИА «24.kg»
Бизнес
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: будьте на&nbsp;связи даже с&nbsp;нулевым балансом! Лайфхак от MegaCom: будьте на связи даже с нулевым балансом!
Мобильный оператор&nbsp;О! вводит новые номерные диапазоны на&nbsp;цифру &laquo;5&raquo; Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания
Топ-10 причин покупать в&nbsp;интернет-магазине O!Store Топ-10 причин покупать в интернет-магазине O!Store