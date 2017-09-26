В Казахстане число мигрантов из Кыргызстана превышает 150 тысяч. Об этом говорится в обзоре «Уязвимость мигрантов и потребности интеграции в Центральный Азии», подготовленном Международной организацией миграции и другими ведомствами.

В документе сказано, что в 2016 году численность мигрантов-кыргызстанцев увеличилась на 40 процентов. Отмечается, что после вступления республики в ЕАЭС граждане КР больше не учитываются в миграционной статистике Казахстана. Основная часть мигрантов обосновалась в Алматы, Астане, а также в пограничных с КР районах, по большей части в Алматинской и Жамбыльской областях, говорится в обзоре.