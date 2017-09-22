В ЦИК КР рассматривают нарушение вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева

ЦИК Кыргызстана рассматривает нарушение вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Уполномоченный представитель кандидата в президенты Омурбека Бабанова Эрик Ирискулбеков отметил, что правительство подтвердило, что имело место нарушение с его стороны, так как чиновник получил уже наказание.

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По его словам, необходимо проверить, дал ли ему, вице-премьеру, указание один из кандидатов, чтобы тот ездил и за него агитировал.

Дуйшенбек Зилалиев в свою очередь отметил, что никаких указаний не получал и ездил в рабочую поездку.