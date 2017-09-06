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Общество

В мэрии Бишкека определились, кто может участвовать в долевом строительстве

В мэрии Бишкека определились, кто может участвовать в долевом строительстве. Поправки в постановление горкенеша «О порядке и условиях долевого строительства многоквартирных жилых домов» вынесены на общественное обсуждение.

Чиновники считают, что документ позволит увеличить возможности приобретения жилья работниками органов местного самоуправления и муниципальных организаций здравоохранения, образования и социальной защиты. А их насчитывается более 21 тысячи.

В настоящее время большая часть этих работников не имеет возможности улучшить свои жилищные условия из-за низкой зарплаты.

За последние 5 лет построено и введено в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома на 387 квартир и начато строительство двух домов на 162 квартиры. Что в среднем составляет 110 квартир в год.

Дольщиком может быть гражданин КР, являющийся работником системы органов местного самоуправления города Бишкека, который изъявил добровольное желание участвовать в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, получил право на участие в нем и получающий в свою собственность долю объекта.
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