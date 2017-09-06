Мародерил? Получи. Абдулла Юсупов приговорен к 21 году тюрьмы

Первомайский районный суда Бишкека наконец вынес приговор в отношении Абдуллы Юсупова, Азамата Шергазиева и Дастана Оморова, обвиняемых в мародерстве и грабеже во время апрельских событий 2010 года, а также в краже материалов уголовного дела из Аламединского районного суда Чуйской области. Все это время, с 2010 года, они находились в СИЗО-1 по подозрению в совершении перечисленных преступлений.

Абдулу Юсупова приговорили к 10 годам по статье 167 «Грабеж», по статье 174 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» к двум годам и по статье 317 «Воспрепятствование осуществлению правосудия» к одному году. На основании статьи 59 Уголовного кодекса ему путем частичного сложения наказаний окончательно определен срок лишения свободы 8 лет.

Однако суд, ссылаясь на приговор Чуйского областного суда, определил для Юсупова наказание в виде срока лишения свободы на 21 год с содержанием в колонии усиленного режима. Срок исчисляется с 8 августа 2011 года.

Отметим, что ранее - 1 марта 2013 года Аламединский районный суд (позже приговор был обжалован в Чуйском областном суде и решение вынесено 18 апреля 2016 года) приговорил Юсупова, Оморова к 13 годам тюрьмы, а Шергазиева к 16 годам тюрьмы.

Теперь Дастан Оморов получил по приговору Первомайского райсуда 19 лет тюрьмы усиленного режима. Он оправдан по двум статьям в связи с истечением срока давности.

Шергазиев, как и Юсупов, приговорен к 21 году лишения свободы по решению Первомайского райсуда. Но суд применил в отношении него амнистию в связи с 20-летием независимости КР от 10 июня 2011 года и сократил срок 1/5 часть.

Согласно материалам следствия, подсудимые также участвовали в похищении бывшего муфтия Кыргызстана Мураталы ажы Жуманова и вымогательстве у него денег, в разбойном нападении на сотрудника аэропорта «Манас» и хищении 7,5 миллиона сомов, а также в других преступлениях.