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Общество

Критикующему власти Темирлану Ормукову избрали меру пресечения в виде ареста

В отношении поэта, инвалида по зрению, Темирлана Ормукова избрали меру пресечения в виде ареста. Об этом на своей странице в Facebooke сообщил Адиль Турдукулов.

Напомним, в начале февраля текущего года в отношении Темирлана Ормукова, известного своими критическими высказываниями в адрес политиков, в том числе и президента республики, было возбуждено уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился депутат парламента Дастан Бекешев, которого Ормуков обвинил в получении крупной суммы денег от предпринимателей, занимающихся продажей праворульных автомобилей, за поддержку их интересов в парламенте.

По заявлению о коррупции была проведена проверка. Озвученные Ормуковым факты не подтвердились.

Ранее Темирлана Ормукова также вызывали в Генеральную прокуратуру на допрос за опубликованные в соцсетях сатиритические стихи про Атамбаева. Заявление в прокуратуру для принятия мер в отношении Ормукова также направил Дастан Бекешев. По этому поводу прокуратурой была назначена филологическая экспертиза. Она подтвердила факт разжигания поэтом «межрегиональной розни». Следствие по этому факту завершено, а уголовное дело передано в суд.
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