Кыргызский фильм выиграл главный приз за инновации на Монреальском кинофестивале

Кыргызский фильм «Саякбай» выиграл главный приз в номинации «Лучший инновационный фильм» на Монреальском фестивале. Об этом сообщил сайт кинофорума.

По его данным, фильм Эрнеста Абдыжапарова получил награду за передачу устных традиций. Съемки начались в августе 2016 года. Режиссер фильма «Саякбай» – Эрнест Абдыжапаров. В роли Саякбая: Марат Жанталиев (в пожилом возрасте), Бактыбек Нурмат уулу (в зрелом возрасте), Умот Доолот уулу (в детстве). Кроме того, в роли Чингиза Айтматова снимался сын писателя Эльдар.

Монреальский международный кинофестиваль, основанный в 1977 году, один из старейших. И единственный фестиваль с конкурсной программой в Северной Америке, аккредитованный FIAPF.