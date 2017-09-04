Журналисты на юге Кыргызстана пожаловались на угрозы

Местные корреспонденты телеканала НТС, отправившиеся освещать процесс выборов в городской кенеш города Кара-Суу Ошской области, заявили, что их попытались припугнуть. Об этом сообщили сами телевизионщики.

Как рассказала журналист Гульжан Алтымышбаева, к ним подошли неизвестные люди около избирательного участка и стали мешать оператору снимать, а также потребовали удалить уже отснятый материал.

«Эти люди по списку проверяли тех, кто пришел голосовать. Когда мы подошли и попытались выяснить у одного из них, кем он является, человек ответил, что он «домком». Увидевшие это пять-шесть человек подошли к нам, начали запугивать оператора и попытались забрать видеокамеру», - рассказала журналистка.

Пока члены съемочной группы в милицию не обращались, кто им угрожал, не знают, но на видео эти люди есть, и журналисты их смогут показать.

Отметим, 3 сентября прошли выборы в местные кенеши четырех населенных пунктов, в том числе кенеш города Кара-Суу.