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Общество

Для граждан Центральной Азии предлагают ввести визы для въезда в Россию

Социальная обстановка в республиках Центральной Азии нестабильна, миграционный режим с ними необходимо усиливать ради безопасности российских граждан. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

Он прокомментировал сообщение ФСБ о задержании двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Подмосковье. По данным службы, задержанные принадлежат к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», у них обнаружены контакты с вербовщиками и инструкции по совершению преступлений террористической направленности.

В республиках Центральной Азии созданы очаги социальной напряженности. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе.

Франц Клинцевич

Сенатор признал, что возможное введение визового режима больно ударит по трудовым мигрантам из этого региона, ведь для них работа в России часто является единственным способом заработка. «Но наша страна, наше государство будет защищать своих граждан, и ради этого пойдет на любые потери», — заявил парламентарий.
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