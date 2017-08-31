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Общество

МВД России подготовило закон о депортации работающих без контракта мигрантов

МВД России подготовило закон о депортации работающих без контракта мигрантов. Об этом сообщают российские СМИ.

Разработанный документ предусматривает введение запрета привлекать иностранцев к работе без заключения трудового договора. За нарушение работодатель может быть оштрафован, а иностранец выдворен из страны.

В соответствии с проектом документа нарушение этого запрета должно наказываться наложением на физических лиц штрафа в размере до 5 тысяч рублей. На должностных лиц за то же нарушение может быть наложен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Компании могут оштрафовать до 800 тысяч рублей и приостановить работу до трех месяцев.

Поправка в другую статью предусматривает введение штрафов до 5 тысяч рублей для самих иностранцев, вышедших на работу без заключения трудового договора или договора подряда. Дополнительным наказанием для нарушителей при этом может стать административное выдворение за пределы России.

Необходимость принятия нового закона в МВД объясняют потребностью в совершенствовании контроля за выполнением положений договора о Евразийском экономическом союзе. Гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана не требуется получать специальные разрешения на то, чтобы работать на территории России, однако для длительного пребывания в стране все-таки необходимо наличие трудового договора.

Разработчики считают, что бесконтрольное привлечение к работе иностранцев приводит к сбору неверных статистических данных о числе трудящихся мигрантов и лишает власти возможности объективно прогнозировать миграционную ситуацию.
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