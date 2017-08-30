ID-карта образца 2017 года. Как узнать о личных данных кыргызстанцев

Ни один госорган не заключил с ГРС соглашение о доступе к личным данным кыргызстанцев, сообщил Минюст.
В ведомстве напоминают о новом паспорте образца 2017 года. Сведения о национальности, семейном положении и месте жительства гражданина содержатся в электронном чипе.
В паспорте образца 2004-го эти данные отражались в текстовом формате на лицевой и оборотной сторонах.
В ведомстве также напоминают о принятом ранее решении временно предоставить доступ к порталу электронных услуг юридическим лицам, органам государственной власти и местного самоуправления путем заключения соглашения с ГРС.
«Циркулярные письма о возможности подписать документ направлены в адрес всех государственных и муниципальных органов, финансово-кредитных учреждений, а также государственных и частных нотариусов. Однако по настоящее время соглашения не подписаны ни одним госорганом», — говорится в справке-обосновании к проекту постановления правительства о доступе к сведениям, находящимся в чипе ID-карты, посредством портала электронных услуг ГРС.
ГРС будет выдавать сведения (о месте жительства, национальности и семейном положении граждан) на безвозмездной основе.