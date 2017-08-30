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Общество

ID-карта образца 2017 года. Как узнать о личных данных кыргызстанцев

Ни один госорган не заключил с ГРС соглашение о доступе к личным данным кыргызстанцев, сообщил Минюст.

В ведомстве напоминают о новом паспорте образца 2017 года. Сведения о национальности, семейном положении и месте жительства гражданина содержатся в электронном чипе.

В паспорте образца 2004-го эти данные отражались в текстовом формате на лицевой и оборотной сторонах.

«Нововведения привели к некоторым затруднениям при получении гражданами государственных и муниципальных услуг, совершении нотариальных действий. Сегодня финансово-кредитные учреждения, государственные и органы местного самоуправления не могут считывать данные с чипа, поскольку у них нет такого оборудования и программного обеспечения. При этом по закону гражданин, получивший новый паспорт, имеет право требовать предоставления госуслуг», — отметили в Минюсте.

В ведомстве также напоминают о принятом ранее решении временно предоставить доступ к порталу электронных услуг юридическим лицам, органам государственной власти и местного самоуправления путем заключения соглашения с ГРС.

«Циркулярные письма о возможности подписать документ направлены в адрес всех государственных и муниципальных органов, финансово-кредитных учреждений, а также государственных и частных нотариусов. Однако по настоящее время соглашения не подписаны ни одним госорганом», — говорится в справке-обосновании к проекту постановления правительства о доступе к сведениям, находящимся в чипе ID-карты, посредством портала электронных услуг ГРС.

ГРС будет выдавать сведения (о месте жительства, национальности и семейном положении граждан) на безвозмездной основе.

Можно узнать персональные данные только тех граждан, которые обратились за получением каких-либо госуслуг.
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