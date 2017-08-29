На суде Садыра Жапарова запретили фото- и видеосъемку

На судебном процессе Садыра Жапарова в Бишкекском городском суде запретили фото- и видеосъемку.

Разрешить снимать процесс попросил адвокат подсудимого Шарабидин Токтосунов. Поводом послужил конфликт между журналистами и секретарем суда из-за того, что представители СМИ фотографировали во время перерыва, что не запрещено законом. Подсудимый поддержал ходатайство, сказав, что не боится открытости процесса.

«Прошу удовлетворить ходатайство и показать всей стране, что вы судите меня честно, а не исполняете политический заказ», — сказал Садыр Жапаров.

«Съемка запрещается. Вспышки и хождение операторов и фотографов будут мешать ведению процесса», — ответила судья.