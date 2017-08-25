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Общество

На международном форуме по защите снежного барса принята Бишкекская декларация

На международном форуме по сохранению снежного барса, завершившегося в столице Кыргызстана, приняли Бишкекскую декларацию «Забота о снежном барсе и горах — наше экологическое будущее».

В ней отражены планируемые действия по сохранению снежного барса — приверженность стран-участниц развитию «зеленой» экономики, вовлечение в охрану местных сообществ с обеспечением их средствами существования. В декларации отмечается, что серьезную обеспокоенность вызывает угроза исчезновения дикого животного из-за экологических проблем, связанных с изменением климата, деградацией мест их обитания, браконьерства и так далее.

Участники форума подтвердили, что совершенствование национальных законодательств по защите дикой природы должно быть одним из приоритетных в странах, где обитает барс.

В декларации указано, что для сохранения снежного барса страны согласились предпринять следующие действия:

  • инициировать научные работы по оценке численности барсов в мире;
  • интегрировать «умную зеленую инфраструктуру» в национальную политику стран;
  • создать национальные и региональные базы данных по нелегальной торговле дикими животными;
  • усилить обмен информацией для пресечения браконьерства и нелегальной торговли дикими животными.

Участники форума призвали международные финансовые институты, природоохранные агентства и корпорации поддержать создание региональных фондов, проектов и национальных трастовых фондов по финансированию планов управления ландшафтами в ареалах обитания снежного барса к 2018 году.
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