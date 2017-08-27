Чем еще удивить туристов? Национальные игры Кыргызстана

Хотите узнать, как древние кыргызы проводили досуг? Конечно, играли. И нынешнее поколение не только бережно хранит национальные игры, но и устраивает по ним международные соревнования. Хотя это не просто спорт. Это захватывающее, красочное зрелище.

Охота с беркутами

Древняя традиция берет начало со времен монгольского нашествия в Центральную Азию, когда хороший беркут и быстрая лошадь имели одинаковую стоимость и придавали их владельцу авторитет.

Несмотря на то, что со временем эта практика постепенно исчезала, охота с птицами все еще популярна в некоторых областях Кыргызстана. Она проходит на специально подготовленной лошади. Чтобы у наездника была возможность держать беркута, к седлу прилаживают специальное устройство «балдак» для поддержки руки. Обычно охотятся на молодых оленей, лис, мелких животных. Во время охоты беркут бросается вниз и молниеносно убивает их. Иногда птицы охотятся парами, как бы это они делали на воле.

Беркуты редко терпят неудачу при ловле добычи, они быстро ее убивают, как правило, переламывая шею мощными когтями.

Сезон охоты начинается в октябре и заканчивается в феврале. Так что во время туристического сезона демонстрация этого искусства ограничена. Однако есть комплексные охотничьи игры с ловчими птицами и собаками, которые называются «Салбурун».

Кок-бору

История этой своеобразной игры уходит в глубину веков. Стада животных зимой и летом паслись под открытым небом. Волки часто нападали на скот. Из-за отсутствия огнестрельного оружия животноводы не могли расправиться с хищниками на месте. Поэтому на конях они преследовали волка, пока не загоняли до полусмерти, били палками, камчой, подхватывали с земли, отбивали друг у друга.

Позже, при более оседлом образе жизни, кок-бору трансформировалась в улак тартыш — национальный вид конной игры, в которой всадники борются за тушу козла.

Тыйын энмей

Это одна из разновидностей джигитовки. Всадник на скаку должен поднимать монеты с земли. По условиям игры на дистанции 100 метров по прямой раскладывают монеты в ямку, глубина которой зависит от ценности приза. Чем ценнее приз, тем глубже ямка и меньше шансов поднять монету.

Победа присуждается тому, кто поднял наибольшее количество монет за наименьшее число попыток и быстрее прошел дистанцию.

Оодарыш

Старинный вид состязаний у кыргызов. К соревнованиям допускаются мужчины в возрасте 19 лет и старше, которых, как в любой борьбе, группируют по весовым категориям. Главное отличие от простой борьбы в том, что оодарыш проводится на конях.

Всадники в течение 15 минут должны стащить с коня противника. Допускается даже свалка вместе с лошадью.

Если по истечении этого времени ни один из участников не одолеет противника, после трехминутного перерыва дается дополнительное время 5 минут. Если и после этого не удалось определить победителя, объявляется «ничья» или считаются очки.

Чистая победа присуждается тому, кто в процессе схватки стащил или повалил соперника с лошади.

Кыз куумай

Издревле игра была свадебным обычаем. По условиям игры невесте давали лучшую лошадь, и она первой начинала скачку. Жених бросался в погоню за возлюбленной, доказывая искренность намерения взять ее в жены. Даже если ему не удавалось догнать девушку, свадьба не отменялась. Игроки менялись местами, и теперь девушка гналась за джигитом, нанося ему удары камчой.

В настоящее время эта традиционная фольклорная игра обычно устраивается на праздниках, на джайлоо или ипподромах.

Упай

Игру в альчики знают многие. Для нее берут 16–20 комплектов костей (48–60 штук). Один альчик назначается «ханом». Чтобы выделить «хана» из общей массы, обычно берут альчик побольше и окрашивают в яркий цвет.

Первый удар делается по «хану». При попадании в цель игрок продолжает игру. В случае неудачи ход переходит к другому. Удары выполняются одинаковыми по положению альчиками.

Альчик, которым бьют, называется «ок» (пуля), а тот, по которому бьют — «кийик» (дичь). Удар наносят только одним, чаще указательным пальцем. Начав игру и выбив «хана», игрок держит его в свободной руке или кладет отдельно (класть «хана» и альчики в одну кучу нельзя).

Стрельба из лука

Это, пожалуй, самая зрелищная национальная игра. Помните, как на Всемирных играх кочевников кыргызские красавицы стреляли, натягивая тетиву пальцами ног? Если раньше лук использовали для охоты и защиты жилища, то сейчас — для развлечения.

Конные лучники великих завоевателей Аттилы и Чингисхана вгоняли в панику и отправляли в бегство армии величайших империй того времени — Рима, Китая, германцев и арабов.

По стрельбе устраивают множество соревнований. Жаа тартыш — одно из распространенных. Правила игры просты: в каждом забеге всадники должны поразить три мишени — повернутую к ним, мишень сбоку и отвернутую от всадника. В последнем случае он вынужден стрелять себе за спину.