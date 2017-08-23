На дорогах Бишкека разлили масло. Несколько машин столкнулись

На дорогах Бишкека разлили масло. Об этом сообщили столичные автовладельцы.

Отмечается, что масло пролито на улицах Анкары, Шабдана Батыра, Медерова, Юнусалиева, Койбагарова, Жукеева-Пудовкина, Абдрахманова, на Южной магистрали. Асфальт очень скользкий, из-за чего столкнулись несколько машин.

Пользователи социальной сети уже нашли нарушителя. «Из-за своей невнимательности пролил масло растительного происхождения на дорогу – начиная от улицы Юнусалиева до Южной магистрали. Если вы столкнулись с автомашиной или совершили иное ДТП из-за плохой сцепки шин с поверхностью дороги и чувствуете маслянистую пленку на дороге, смело пишите заявление на владельца этого груза», — сообщает один из водителей.

Управление патрульной милиции ГУВД Бишкека пока не комментирует случившееся.