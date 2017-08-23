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Общество

На дорогах Бишкека разлили масло. Несколько машин столкнулись

На дорогах Бишкека разлили масло. Об этом сообщили столичные автовладельцы.

Отмечается, что масло пролито на улицах Анкары, Шабдана Батыра, Медерова, Юнусалиева, Койбагарова, Жукеева-Пудовкина, Абдрахманова, на Южной магистрали. Асфальт очень скользкий, из-за чего столкнулись несколько машин.

Пользователи социальной сети уже нашли нарушителя. «Из-за своей невнимательности пролил масло растительного происхождения на дорогу – начиная от улицы Юнусалиева до Южной магистрали. Если вы столкнулись с автомашиной или совершили иное ДТП из-за плохой сцепки шин с поверхностью дороги и чувствуете маслянистую пленку на дороге, смело пишите заявление на владельца этого груза», — сообщает один из водителей.

Управление патрульной милиции ГУВД Бишкека пока не комментирует случившееся.
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