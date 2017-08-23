Правительство Кыргызстана подтвердило наличие спора с Penwell

Центр судебного представительства павительства Кыргызстана подтвердило наличие спора с Penwell.
В связи с распространением публикаций в СМИ о подаче Penwell уведомления об арбитраже против Кыргызстана из-за якобы имевшей место экспроприации инвестиций компании в телекоммуникационном операторе Megacom Центр судебного представительства правительства подтверждает факт подачи уведомления, но от дальнейших комментариев по делу до завершения арбитражного производства воздерживается.
Интересы Кыргызстана по вышеуказанному спору представляют Центр судебного представительства правительства и международная юридическая компания King & Wood Mallesons. Они же представляли интересы республики в отношении уже завершенных процессов по искам, предъявленным иностранными инвесторами относительно якобы имевшей место экспроприации ОАО «АзияУниверсалБанк» и ЗАО «Манас Банк».
Все указанные иски завершались либо требованиями истцов их отзыва, либо отклонением исков арбитражем, либо отменой вынесенных в пользу инвесторов международных арбитражных решений. Кроме того, в пользу Кыргызстана взысканы юридические расходы, понесенные республикой.