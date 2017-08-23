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Общество

Правительство Кыргызстана подтвердило наличие спора с Penwell

Центр судебного представительства павительства Кыргызстана подтвердило наличие спора с Penwell.

В связи с распространением публикаций в СМИ о подаче Penwell уведомления об арбитраже против Кыргызстана из-за якобы имевшей место экспроприации инвестиций компании в телекоммуникационном операторе Megacom Центр судебного представительства правительства подтверждает факт подачи уведомления, но от дальнейших комментариев по делу до завершения арбитражного производства воздерживается.

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Интересы Кыргызстана по вышеуказанному спору представляют Центр судебного представительства правительства и международная юридическая компания King & Wood Mallesons. Они же представляли интересы республики в отношении уже завершенных процессов по искам, предъявленным иностранными инвесторами относительно якобы имевшей место экспроприации ОАО «АзияУниверсалБанк» и ЗАО «Манас Банк».

Все указанные иски завершались либо требованиями истцов их отзыва, либо отклонением исков арбитражем, либо отменой вынесенных в пользу инвесторов международных арбитражных решений. Кроме того, в пользу Кыргызстана взысканы юридические расходы, понесенные республикой.
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