В аптеках Туркменистана уже не ставят цены на лекарства. Постоянно дорожают

Цены на лекарства в Туркменистане пока указывают только в государственных аптеках. В частных от этого уже отказались, сообщила газета «Хроника Туркменистана».

Продавцы объясняют это тем, что цены приходится часто менять в сторону повышения. По сравнению с 2016 годом они выросли в два раза как в частных, так и в государственных аптеках.

Кроме того, в последнее время в аптеках стало сложно купить физрастворы, которые используют для капельниц. Их изготавливали в Туркменистане, но из привезенных из-за рубежа ингредиентов. В настоящее время у Министерства здравоохранения не хватает средств на их покупку.