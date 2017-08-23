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Общество

Кыргызские чиновники могут попасть в черный список ЕС

Кыргызские чиновники могут попасть в черный список Евросоюза. Об этом написал публицист Марис Краутманис в NRA.

По его словам, латвийский МИД изучает меры по защите граждан страны и рассматривает вопрос о внесении кыргызских чиновников, связанных с делом банка «Манас», в черный список ЕС и Латвии.

Суд приговорил четырех граждан Латвии, бывших должностных лиц банка «Манас», в том числе его акционера Валерия Белоконя, к 20 годам тюремного заключения. Приговор вынесли заочно, у него нет законной силы. Он не будет приводиться в исполнение ни в Латвии, ни в Евросоюзе, ни в любом цивилизованном государстве, считает публицист.

Он считает, что судебный процесс изначально был политизирован, дело сфабриковано как месть за неблагоприятный для властей Кыргызстана приговор Международного арбитража, указавшего, что КР должен выплатить гражданину Латвии Валерию Белоконю $16,5 миллиона компенсации за незаконно отнятый банк.

МИД Латвии отправил ноту Кыргызстану из-за незаконных действий против граждан Латвии, потребовав объяснить, по какой причине допущены такие нарушения.

Напомним, отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана сообщил, что республика не должна выплачивать владельцу ЗАО «Манас Банк» $16,5 миллиона. Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в пользу Валерия Белоконя арбитражное решение на том основании, что «Манас Банк» занимался отмыванием преступных доходов.
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