Посольство Кыргызстана в Индии поможет задержанной в Дели кыргызстанке

Посольство Кыргызстана в Индии совместно с адвокатом Верховного суда Индии будет оказывать необходимую правовую помощь кыргызстанке, задержанной в аэропорту города Дели. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Кыргызстана.

Напомним, 21 августа в аэропорту города Дели была задержана гражданка Кыргызстана Зухра Б., у которой при прохождении таможенного контроля обнаружена крупная сумма наличных денег в американской валюте в сумме около $140 тысяч.

Как сообщается, 22 августа должно состояться предварительное судебное заседание, которое изберет меру пресечения гражданке КР на время проведения расследования.