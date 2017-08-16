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Общество

Обещание мэра Бишкека: новые дороги прослужат 10 лет без капремонта

Городские чиновники продолжают проводить выездные совещания по актуальным для столицы проблемам и приглашают на них журналистов. Сегодня проинспектировали ремонт дорог, проводимый за счет местного бюджета и китайского гранта.

Один из объектов — мост на пересечении улиц Фрунзе и Торекула Айтматова.

— Строительство завершится к началу октября 2017-го. Оно позволит разгрузить проспекты Жибек Жолу и Чуй. Очень серьезная разгрузка. Ширина дороги составит 11,5 метра. Улица Айтматова в этом году будет продлена до Салиевой, а дальше в перспективе до Жибек Жолу, — рассказал мэр Албек Ибраимов.

— Строительство дорог вызвало очень много инфраструктурных вопросов. Параллельно устанавливаем арычную систему, под асфальтом обновлены все канализационные, водопроводные трубы. На столбах устанавливаем самонесущий кабель. Будет и освещение. То есть полностью ведем благоустройство, — добавил мэр.

При строительстве моста, по словам Албека Ибраимова, возникли проблемы с двумя участками, которые принадлежат частным лицам. 

— За счет городского бюджета владельцам выплатят компенсации. Это касается всех участков, которые подпадают под строительство дорог.

Работы на данном участке идут за счет китайского гранта.

Всего за счет помощи КНР в Бишкеке отремонтируют 49 улиц протяженностью 95 километров. Общая стоимость первой фазы строительства — 408 миллионов юаней.

Планируется, что большинство запланированных работ завершат в 2017-м. Но часть все-таки перейдут на следующий год, — пояснил мэр. 

Еще 604 миллиона сомов выделили из городского бюджета по линии «Бишкекасфальтсервиса» на ремонт 51 улицы.

— Самое главное для нас, чтобы строительный сезон продлился как можно дольше. Если зима будет ранней, конечно, какие-то работы не сможем провести. В морозное и дождливое время асфальт укладывать нельзя.

Впрочем, случаи, когда асфальт укладывают прямо в лужи, не редкость. Часто горожане жалуются на качество ремонта. К примеру, читатели ИА «24.kg» возмутились экономией асфальта при ремонте проспекта Молодой Гвардии.

— Люди не все специалисты, но на каждое обращение мы реагируем и на месте замеряем. Если честно, я не понимаю, что такое «экономить на асфальте», — признался Албек Ибраимов.

— Какие у вас есть претензии по качеству ремонта? — спрашиваю градоначальника.

— Претензия только одна — по срокам, — ответил он. — Любые работы сопряжены с людьми, собственниками. На урегулирование вопросов нужно время. А так по качеству есть специальная лаборатория, которая будет принимать все работы. Если появляются сомнения и специалисты говорят, что качество не соответствует стандартам, то работы будут переделывать за счет подрядчиков. И такие примеры уже есть.

— Какую гарантию дают строители?

— По СНиПам заложено два года гарантии за счет подрядчика. Есть гарантийный взнос подрядчика, который выплачивается только через два года после эксплуатации.

— С гарантией понятно, а сколько лет протянут эти новые дороги?

— Хочу сказать так: если хорошо использовать дороги, если не будет природных катаклизмов, которые возникают сплошь и рядом, то их хватит на 10-15 лет без капремонта.

Ну что ж, доживем и обязательно проверим.
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